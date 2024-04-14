صباح اليوم.. مطار بيروت يستأنف نشاطه بعد إغلاق المجال الجوي اللبنانيّ

أعادت المديرية العامة للطيران المدني فتح مطار رفيق الحريري الدولي عند السّاعة الـ7 من صباح اليوم الأحد، وذلك بعدم تم إغلاق المجال الجوي اللبناني استثنائياً طيلة ساعات الليل بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة في أعقاب الرّد الإيراني ضد إسرائيل.

وبُعيد منتصف ليل السبت - الأحد، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل إغلاق الأجواء اللبنانية أمام كل الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة.

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط أصدرت بياناً أعلنت فيه أنه "نظراً للتطورات المستجدة في المنطقة، سيتم تأجيل جميع الرحلات التي ستنطلق صباح يوم الأحد الواقع في 14/4/2024 الى مواعيد تحدد لاحقاً باستثناء الرحلات التالية التي ستقلع من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت عند الساعة التاسعة صباحاً.



- باريس ME1209

- باريسME211

- فرانكفورت ME217

- روما ME231

- دوسلدورف ME247

أما باقي الرحلات فهي مؤجلة حالياً سيتم نشرها لاحقا فور تبلور الأمور".

وجاء في البيان: "نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة، وحرصاً منا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية ، يهم وزارة الاشغال العامة والنقل بأن تعلن أن الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية ، وذلك بشكل مؤقت واحترازي، اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024 لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، وبالتالي فإن الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت قد أغلقت تماماً خلال هذه المدة المشار اليها أعلاه ، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات".