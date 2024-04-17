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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت 3 أشخاص في رومية

Lebanon 24
17-04-2024 | 09:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت 3 شبان من آل ورور وآل محرز وآل ناصر في رومية.
 
 
وقالت مصادر إنّ الشبان كانوا في طريقهم إلى سجن رومية لتسلّم السجين أ.ال، الذي أخلي سبيله اليوم، بعد قضاء محكوميته.
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الجيش

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