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لبنان
مخابرات الجيش أوقفت 3 أشخاص في رومية
Lebanon 24
17-04-2024
|
09:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت 3 شبان من آل ورور وآل محرز وآل ناصر في رومية.
وقالت مصادر إنّ الشبان كانوا في طريقهم إلى سجن رومية لتسلّم السجين أ.ال، الذي أخلي سبيله اليوم، بعد قضاء محكوميته.
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الجيش
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