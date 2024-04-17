مخابرات الجيش أوقفت 3 أشخاص في رومية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت 3 شبان من آل ورور وآل محرز وآل ناصر في رومية.

وقالت مصادر إنّ الشبان كانوا في طريقهم إلى سجن رومية لتسلّم السجين أ.ال، الذي أخلي سبيله اليوم، بعد قضاء محكوميته.