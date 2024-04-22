صراصير في مطعم شهير بصور.. وتخزين الدجاج لا يستوفي "الشروط" (صور)

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جالت فرقة مكتب مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب على المؤسسات التجارية، اليوم الاثنين.شملت الجولة مناطق عدلون، ابو الاسود وصور.وسطرت المصلحة محضري ضبط وفقاً للمخالفات الاتية:١- مطعم شهير في صور لبيع الدجاج تبين انه لا يستوفي القواعد العامة لسلامة الغذاء لجهة تخزين الدجاج ووجود صراصير في منطقة التحضير.٢- مولد في بلدة عدلون لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة.