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لبنان

صراصير في مطعم شهير بصور.. وتخزين الدجاج لا يستوفي "الشروط" (صور)

Lebanon 24
22-04-2024 | 07:01
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جالت فرقة مكتب مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب على المؤسسات التجارية، اليوم الاثنين.

شملت الجولة مناطق عدلون، ابو الاسود وصور.


وسطرت المصلحة محضري ضبط وفقاً للمخالفات الاتية:
١- مطعم شهير في صور لبيع الدجاج تبين انه لا يستوفي القواعد العامة لسلامة الغذاء لجهة تخزين الدجاج ووجود صراصير في منطقة التحضير. 
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٢- مولد في بلدة عدلون لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
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