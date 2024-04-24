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لبنان

إلغاء رحلة.. تنبيه من شركة طيران الميدل ايست

Lebanon 24
24-04-2024 | 03:01
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أصدر شركة طيران الشرق الاوسط بيانا أشارت فيه إلى انه بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول – باريس بيروت في 24 نيسان 2024  تعلن شركة عن إلغاء رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وذلك بسبب الإضراب المعلن من قبل المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول – باريس.
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وأضاف البيان: بإمكان ركابنا الكرام إجراء تعديل حجوزاتهم مباشرة أو من خلال التنسيق مع مركز الاتصالات MEA Call Center .

تطبق سياسة مرونة التذاكر على:

- البطاقات المحجوزة أساساً على رحلة ME211/212 في 25 نيسان 2024 من والى باريس والصادرة في / قبل 23 نيسان 2024.

- مرونة تغيير الحجز: يسمح بتغيير مجاني واحد في / قبل 28 نيسان 2024. يجب أن يكون التغيير داخل المقصورة نفسها وعلى الوجهة نفسها.

- مرونة الاسترداد: يسمح باسترداد ثمن بطاقة السفر كاملا.

للمزيد من المعلومات: يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center -01-629999- callcenter@mea.com.lb







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