إلغاء رحلة.. تنبيه من شركة طيران الميدل ايست

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أصدر شركة طيران الشرق الاوسط بيانا أشارت فيه إلى انه بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول – باريس بيروت في 24 نيسان 2024 تعلن شركة عن إلغاء رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وذلك بسبب الإضراب المعلن من قبل المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول – باريس.وأضاف البيان: بإمكان ركابنا الكرام إجراء تعديل حجوزاتهم مباشرة أو من خلال التنسيق مع مركز الاتصالات MEA Call Center .تطبق سياسة مرونة التذاكر على:- البطاقات المحجوزة أساساً على رحلة ME211/212 في 25 نيسان 2024 من والى باريس والصادرة في / قبل 23 نيسان 2024.- مرونة تغيير الحجز: يسمح بتغيير مجاني واحد في / قبل 28 نيسان 2024. يجب أن يكون التغيير داخل المقصورة نفسها وعلى الوجهة نفسها.- مرونة الاسترداد: يسمح باسترداد ثمن بطاقة السفر كاملا.للمزيد من المعلومات: يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center -01-629999- callcenter@mea.com.lb