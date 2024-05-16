بنتيجة عمليتي دهم... "الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومزورة

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أعلنت إدارة حصر "التبغ والتنباك اللبنانية"، الريجي، في بيان انها "واصلت جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت في هذا الإطار كميات كبيرة جدا من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر بالإضافة إلى التنباك العجمي، بنتيجة عمليتي دهم في اللبوة ويونين.وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".