بري بحث مع ريزا في ملف النازحين

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث تم عرض لبرامج الأمم المتحدة في لبنان لاسيما ملف النازحين السوريين والتداعيات والأضرار الناجمة عن مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان لا سيما القرى والبلدات الحدودية الجنوبية .وأبدى ريزا تقديره لجهود بري والمجلس النيابي لا سيما إقراره أمس التوصية النيابية حول أزمة النزوح السوري في لبنان وكيفية حلها ، معتبرا "ان هذه التوصية نقلت الازمة من الشارع المتوتر الى حيز الإجماع الوطني النيابي كخارطة الطريق للحل" ، مؤكدا انه "سيحمل هذه الاجواء الى المؤتمر المنوي إنعقاده في بروكسل الاسبوع القادم" .وحول الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان لاسيما المناطق الجنوبية ، أكد ريزا "دور الأمم المتحدة لجهة المساهمة في إجراء الكشوفات والمسوحات الميدانية على كافة الأمكنة والمرافق والمساحات السكنية والزراعية والحرجية والصناعية والمرافق الصحية التي طالتها وتطالها الإعتداءات الاسرائيلية" .بدوره رئيس المجلس، زود المسؤول الأممي بكافة الإحصاءات المنجزة في هذا الإطار من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية . وجدد على التزام لبنان بالقرار الأممي رقم 1701 الذي دأبت إسرائيل على خرقه منذ صدوره عام 2006 باكثر من 30 الف خرق .واستقبل بري نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية .وعرض بري مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الاوضاع الأمنية.على صعيد آخر، وقع بري التوصية التي أقرها مجلس النواب أمس وأحالها على رئاسة الحكومة .