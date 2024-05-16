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لبنان

لجنة الاشغال اطلعت على خطة الطوارىء المقترحة لفصل الصيف

Lebanon 24
16-05-2024 | 08:46
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب سجيع عطية.

واعلنت اللجنة في بيان، ان الجلسة خصصت لمناقشة التقارير التي قدمها مدراء مؤسسات المياه، فاطلعت على واقع كل مؤسسة وعدد الموظفين فيها وعدد المشتركين ونسبتهم، وحجم الجباية في المناطق التابعة لها، بالاضافة الى خطة الطوارىء المقترحة لفصل الصيف.
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كما عرضت مؤسسات المياه للمعوقات التي تعترض عملها، وابرزها الكلفة العالية للكهرباء والمازوت لتشغيل محطات الضخ وكذلك كلفة الرواتب والاجور.

 وتركز النقاش حول مصادر المياه واهمية زيادتها، لا سيما في مناطق بيروت وجبل لبنان، وسوف تخصص اللجنة جلستها المقبلة لبحث موضوع السدود لا سيما سد بسري".
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