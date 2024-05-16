شهيدان... من استهدفت إسرائيل في قانا؟

أفادت مصادر "العربية"، أنّ الشخصين اللذين استشهدا في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة بعد ظهر اليوم، في بلدة قانا الجنوبيّة، هما عنصران من "حزب الله".

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