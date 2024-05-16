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لبنان

استهدفته إسرائيل... إليكم هويّة أحد شهداء بلدة قانا

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:26
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نعت بلدة عين قانا الجنوبيّة، الشهيد علي فوزي أيوب، الذي استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في قانا، بعد ظهر اليوم.
 
 
 
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قانا

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