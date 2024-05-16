صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟

سُمِعَ صوت قويّ في العاصمة بيروت، تبيّن لاحقاً أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة قامت بخرق جدار الصوت، فوق المدينة.

كذلك، خرق طيران العدوّ جدار الصوت فوق جبل الريحان وجزين.