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لبنان

صوتٌ قويٌ سُمِعَ في بيروت ومناطق جنوبيّة... ما هو؟

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:49
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سُمِعَ صوت قويّ في العاصمة بيروت، تبيّن لاحقاً أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة قامت بخرق جدار الصوت، فوق المدينة.
 
 
كذلك، خرق طيران العدوّ جدار الصوت فوق جبل الريحان وجزين.
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جدار الصوت

بيروت

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