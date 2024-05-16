قائد الجيش بحث مع زواره الأوضاع على الحدود الجنوبية

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والنائب وليد البعريني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل قائد الجيش رئيس أركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة باتريك غوشا، وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع على الحدود الجنوبية.كذلك استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، وتم التداول في شؤون مختلفة.