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لبنان

عمليات جديدة لـ"الحزب".. هذا ما استهدفه بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
16-05-2024 | 11:12
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أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة، بعد ظهر اليوم، استهداف مواقع اسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:15 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏
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وفي بيان آخر، قال "الحزب": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:30 من بعد ظهر اليوم، 24 إنتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة".‏
 
 
أيضاً، اعلن "حزب الله" انه استهدف عند الساعة (18:15) من اليوم التجهيزات ‏التجسسية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة، مشيراً الى أنه حقق إصابةً مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها. ‏

 
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