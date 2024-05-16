أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة، بعد ظهر اليوم، استهداف مواقع اسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:15 من بعد ظهر اليوم التجهيزات التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".
وفي بيان آخر، قال "الحزب": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:30 من بعد ظهر اليوم، 24 إنتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة".
أيضاً، اعلن "حزب الله" انه استهدف عند الساعة (18:15) من اليوم التجهيزات التجسسية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة، مشيراً الى أنه حقق إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.