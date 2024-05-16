أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة، بعد ظهر اليوم، استهداف مواقع اسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة فيها.



وقال في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:15 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏

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