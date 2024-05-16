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لبنان
عبرت من لبنان.. مسيّرة تخترق أجواء فلسطين المحتلة
Lebanon 24
16-05-2024
|
11:33
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختراق مسيرة جديدة أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة قادمة من لبنان.
وأشارت المعلومات إلى سماع دوي صفارات الإنذار في كل من"أدميت" و"إيلون" و"البصة" و"جورن" و"حانيتا" و"يعرا" و"ليمان" بسبب اختراق مسيّرة.
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