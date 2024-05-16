عبرت من لبنان.. مسيّرة تخترق أجواء فلسطين المحتلة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختراق مسيرة جديدة أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة قادمة من لبنان.

وأشارت المعلومات إلى سماع دوي صفارات الإنذار في كل من"أدميت" و"إيلون" و"البصة" و"جورن" و"حانيتا" و"يعرا" و"ليمان" بسبب اختراق مسيّرة.