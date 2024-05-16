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لبنان

"الخارجية" دانت محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

Lebanon 24
16-05-2024 | 11:40
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دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين بـ"شدة محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أمس الأربعاء".

وإذ تمنت الوزارة في بيان لـ"فيكو الشفاء العاجل"، مؤكدة "تضامنها معه ومع أسرته وشعب وحكومة جمهورية سلوفاكيا الصديقة إزاء هذا الاعتداء المروع".
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