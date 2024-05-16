"الخارجية" دانت محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين بـ"شدة محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أمس الأربعاء".



وإذ تمنت الوزارة في بيان لـ"فيكو الشفاء العاجل"، مؤكدة "تضامنها معه ومع أسرته وشعب وحكومة جمهورية سلوفاكيا الصديقة إزاء هذا الاعتداء المروع".

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