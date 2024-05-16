برعاية فياض وبوشيكيان.. افتتاح معرض "أسبوع لبنان الدولي للطاقة الشمسية"

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افتتح معرض "أسبوع لبنان الدولي للطاقة الشمسية" بنسخته الثانية، برعاية الوزيرين الطاقة وليد فياض والصناعة جورج بوشيكيان وحضورهما، ونظمته شركة Promoteam بدعم وشراكة مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC وجمعية "صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط MESIA".وفي السياق، قال رئيس مجلس إدارة PromoTeam إيلي خوري عن المعرض، الذي يستمر حتى 18 الحالي: "رغم كل ما يحصل في لبنان وكل التحديات، استطعنا أن ننجح في تنظيم هذه النسخة من المعرض، والتي سنقدم فيها أهمّ عروض التكنولوجيا المتطوّرة، إضافة إلى نقاشات جذابة حول اتجاهات السوق لدى المهتمين بالطاقة الشمسية".وأشارت الشركة في بيان، إلى أن "المعرض في نسخته الحالية سيضم شركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية وجناحا خاصا بالسيارات الكهربائية الأكثر رواجا في عالمنا الحالي، والتي من شأنها توفير الكثير من المحروقات والتقليل من التلوث والانبعاثات بأقل كلفة على المستخدمين".ولفتت إلى أن "هذا المعرض سيشهد سلسلة من المؤتمرات، أبرزها عن دور المرأة في عالمي الاستثمار والطاقة، إضافة إلى محادثات خاصة لخبراء في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة".