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لبنان

للمرة الثانية مساء اليوم.. مسيّرة من لبنان تخترق أجواء فلسطين المحتلة

Lebanon 24
16-05-2024 | 15:17
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في قرية الغجر ومحيطها بإصبع الجليل.

وأشارت المعلومات إلى أن إنذارا جديدًا سُجّل بسبب الاشتباه بدخول مسيرات من لبنان الأجواء الشمالية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختراق مسيرة الحدود الشمالية آتية من لبنان.

وأشارت المعلومات إلى سماع دوي صفارات الإنذار في كل من"أدميت" و"إيلون" و"البصة" و"جورن" و"حانيتا" و"يعرا" و"ليمان" بسبب اختراق مسيّرة. 


 
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