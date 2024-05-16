"الحزب" يستهدف فريقاً فنياً للعدو.. هذا ما كان يقوم به

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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم أنه استهدف فريقاً فنياً ‏للعدو الإسرائيلي.وجاء في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة (10:50) من ليل اليوم، فريقاً فنياً ‏للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقاً في ثكنة راميم ‏بقذائف ‏المدفعية". ‏