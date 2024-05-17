Advertisement

لبنان

"أخطر ما يواجه قطاع الفنادق"... تصريح خطير للأشقر عن الـAIRBNB!

Lebanon 24
17-05-2024 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1200801-638515555837404521.jpg
Doc-P-1200801-638515555837404521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في بيان اليوم عن أن “أخطر ما يواجه قطاع الفنادق، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الدائرة في غزة والمواجهات في جنوب لبنان، هي حرب من نوع أخرى تتمثل بنمو قطاع الـ Airbnb بشكل عشوائي وغير منظم ومن دون حسيب ورقيب".
Advertisement

ولفت الى  "تسجيل قطاع الـAirbnb  نمواً مرتفعاً خلال السنوات الأخيرة، بحيث بات لديه نحو 10 آلاف غرفة، هي من مختلف المستويات وفي أماكن هامة في العاصمة وفي جبل لبنان، وفي مختلف المناطق اللبنانية".

وحذر الأشقر من أنه “إضافة إلى الظروف الصعبة، فإن المنافسة غير المشروعة وغير العادلة التي يقوم بها قطاع الـAirbnb  من شأنها ان تؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بقطاع الفنادق والعاملين فيه كونه لا يستخدم اي عامل، وسيؤدي الى إقفال عدد كبير من المؤسسات الفندقية”، مؤكداً أن “ضرره لا ينحصر فقط في قطاع الفنادق إنما يطال أيضاً قطاع الشقق المفروشة والدولة اللبنانية".

وحدد ثلاث مستويات من المشاكل الناتجة عن قطاع الـAirbnb، وهي: "مضاربة قوية وغير مشروعة نتيجة عدم دفع الضرائب والرسوم على إختلافها، إضاعة مداخيل كبيرة على الخزينة اللبنانية، إمكان حصول خروقات أمنية لعدم تسجيل النزلاء لدى الأمن العام اللبناني".

وشدد الأشقر على “ضرورة قيام الدولة والمسؤولين المعنيين كافة بتنظيم هذا القطاع، عبر إلزامه الحصول على رخصة من البلدية، الحصول على رقم مالي، ووصله بالأمن العام اللبناني".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2024-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2024-05-17
10:03 | 2024-05-17
09:58 | 2024-05-17
09:57 | 2024-05-17
09:54 | 2024-05-17
09:00 | 2024-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24