وزير الزراعة استقبل ممثلة "الفاو"

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان نورة اورابح حداد، وتمت متابعة المشاريع التي تنفذ حاليًا بالشراكة بين الوزارة والمنظمة، بالاضافة إلى مشاريع أخرى من المقرر اطلاقها بهبات من الدول المانحة.

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