سحب الدخان الأسود غطت سماء المنطقة.. حريق في سقي التبانة (صور)

Advertisement

ارتفعت سحب الدخان الاسود من احدى "بور" الحديد العائدة للمدعو "ه.د" في محلة سقي التبانة وقد غطى الدخان الاسود سماء المنطقة ، فيما لم تعرف اسباب الحريق .وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى المكان للبدء بإخماد الحريق.