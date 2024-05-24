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لبنان

سحب الدخان الأسود غطت سماء المنطقة.. حريق في سقي التبانة (صور)

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:10
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ارتفعت سحب الدخان الاسود من احدى "بور" الحديد العائدة للمدعو "ه.د" في محلة سقي التبانة وقد غطى الدخان الاسود سماء المنطقة ، فيما لم تعرف اسباب الحريق .

وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى المكان للبدء بإخماد الحريق.
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حريق

التبانة

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