للمرة الثانية... فندق لبناني يفوز بجائزة "أفضل منتجع لعام 2024"

كرمت "world travel awards" جوائز السفر العالمية منتجع كمبينسكي سمرلاند، واختارته كأفضل منتجع في لبنان لعام 2024.

للمرة الثانية على التوالي يفوز هذا المرفق السياحي باللقب نفسه وذلك بعد أن حصل عليه في السنة الماضية. وبرز فندق ومنتجع كمبينسكي سمرلاند بين المرشحين الميدانيين المتنافسين، الذين شملتهم المباراة وهم : فندق ومنتجع كورال بيتش، ومنتجع وسبا إنتركونتيننتال مزار ماونتن، وفندق ومنتجع لا سيستا، ومنتجع وسبا ميرامار، ومنتجع ومركز العافية سيلك فالي.

وجاءت النتيجة لصالح كيمبينسكي للسنة الثانية على التوالي لتؤكد ان المنتجع مميز وفي تطور مستمر ويوفر للزائرين رفاهية وضيافة رفيعة المستوى.

مميزات فندق "كمبينسكي"

في وقت كانت الحرب الأهلية مستعرة، وبعد سنتين من انتهاء "حرب الفنادق" التي قضت على أعرق وأفخم فنادق بيروت، وبخطوة جريئة قام رجل الاعمال رجا صعب عام 1978 بافتتاح فندق "سمرلاند" الذي شكّل متنفساً للكثير من سكان بيروت. عند مداخله تخلع الحقيقة كل عبثيتها التدميرية لتلبس رداءها الجميل ليدخل الناس في عالم آخر بعيد عن الواقع الأليم. البعض كان يرتاد هذا الصرح شوقا إلى ماضٍ تلاشى، والبعض الآخر كان يرتاده أملاً بمستقبل أفضل. بعد نحو أربعة عقود، عاد "سمرلاند" بعد فترة إعادة بناء امتدت منذ عام 2009 تحت اسم "كمبينسكي سمرلاند"، حتى سنة 2016 حيث اعيد افتتاحه من جديد.

يقع الفندق على الواجهة البحرية للساحل الجنوبي لبيروت على تماس مع مناطق الأوزاعي والجناح وفردان حيث العديد من السفارات والمولات والاسواق التجارية الفخمة. في خضم هذه المناطق التجارية المجاورة لبحر بيروت يبسط "كمبينسكي سمرلاند" مساحته البديعة ليقدم للزائر سياحة بحرية فاخرة وقريبة من اهم المراكز التجارية.

يمنح الموقع القريب من مطار بيروت الدولي الفندق بأن يكون موطئ القدم الاسهل والاقرب للسياح ولرجال الأعمال القادمين الى لبنان ولعقد المؤتمرات ولاقامة ارقى الحفلات والسهرات. وكذلك فهو يعتبر همزة وصل بين بيروت والمتن والشوف والجنوب.

يمتدّ الفندق على مساحة 25000 متر مربع ويضم 153 غرفة وجناحاً مفروشة بأناقة، بالإضافة إلى ستة "بنغالوهات".

ويضم الفندق أربعة مسابح من بينها مسبح ساخن، بالاضافة الى سبعة مطاعم تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات لمختلف الأذواق وتتنوع الأطباق فيها بين تقليدية وعصرية من ثقافات وحضارات متعددة.

ويتميز المطعم اللبناني بموقعه الاستثنائي في قلب البحر، وكأنه يذكر بعلاقة اللبناني بخوض البحر لنشر الحرف، كيف لا وفي أحد المسابح المنتشرة على مساحة المنتجع يطالعنا تمثال لرجل يغطس في الابجدية الفينيقية، حيث كتب بالحرف الفينيقي اهلا وسهلا بكم في سمرلاند.

أما عشاق اللياقة البدنية والعناية بالصحة والاستجمام يقدم لهم Resense Spa على مساحة 1400 متر مربع كل مايرغبون به . اما الفن فهو حاضر وبقوة ،ففي أروقة الفندق تتنتشر أعمال فنية صممها فنانون لبنانيون وعرب تكتمل معهم التجربة لما يعرضون من فن وفكر ثقافة. كلها قطع اصلية تغني وتضفي جمالا وفنا على روعة المكان.

ما هي جوائز world travel awards؟

تأسست جوائز السفر العالمية عام 1993، وتهدف إلى تقدير ومكافأة القطاعات الرئيسية في صناعات السفر والسياحة والضيافة. ويتم الاعتراف بهذه الجوائز عالميًا باعتبارها السمة النهائية للتميز في الصناعة، مما يجعل فوز كمبينسكي سمرلاند ذا أهمية خاصة.

وفي كل عام، تنظم جوائز السفر العالمية جولة كبرى، تتكون من احتفالات إقليمية لتكريم الفائزين في كل قارة.

وتتوج الجولة بنهائي كبير حيث يتنافس الفائزون الإقليميون على أعلى الجوائز العالمية.