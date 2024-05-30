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لبنان

ما صحة استشهاد 3 من عناصر "الحزب" في الغارة الإسرائيلية على حمص؟

Lebanon 24
30-05-2024 | 03:50
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أكدت مصادر في حزب الله نفيها ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن استشهاد 3 عناصر من الحزب في غارةٍ إسرائيلية وسط سوريا.

وقالت المصادر لـ "الميادين" إنّ العدو الإسرائيلي قصف شاحنة على طريق الفرقلس – حمص ونجا سائقها الذي قفز من الشاحنة".
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وأكّدت المصادر أنّه "لم يكن في الشاحنة أيّ عنصرٍ من عناصر حزب الله".

ومساء أمس الأربعاء، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى في سوريا، وأحد الأبنية السكنية في منطقة بانياس الساحلية، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء طفلة وإصابة 10 مدنيين بجروح.(الميادين)



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