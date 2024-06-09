نايلة تويني تفوز بجائزة "بطلة المرأة العالميّة" في الشجاعة وحريّة الصّحافة

أعلنت "مؤسسة المرأة العالمية" فوز رئيسة "مجموعة النهار" السيدة نايلة تويني بجائزة "بطلة المرأة العالمية" المدرج في جدول أعمال "دافوس المرأة العالمية" المقبل في 20 حزيران الحالي في مدينة كان الفرنسية.

وقالت المؤسسة إن تويني،"وهي صحافية وسياسية لبنانية معروفة، تُكرّم تقديراً لإسهاماتها البارزة في مجال الصحافة وحرية الصحافة ودفاعها الدؤوب عن حقوق المرأة والمساواة".

Advertisement وأضافت المؤسسة: "إن تويني بصفتها الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير صحيفة النهار المرموقة الصادرة باللغة العربية، كانت صوتاً لا يعرف الخوف في السعي وراء الحقيقة والعدالة، وقد جعل منها التزامها الثابت بحرية الصحافة وموقفها الشجاع ضد الفساد رمزاً للأمل والتمكين للمرأة في منطقة الشرق الأوسط".

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"مؤسسة جائزة بطلة المرأة"روبا داش: "إن تفاني نايلة تويني في العمل الصحافي ودفاعها عن حرية الصحافة وحقوق المرأة يجسّدان روح جائزة المرأة البطلة. تلهمنا ريادتها وشجاعتها جميعاً للسعي من أجل عالم أكثر عدلاً وإنصافاً، ويشرفنا أن نكرّم إنجازاتها في أجندة المرأة العالمية في كان".

وستنضم تويني عقب تقديم الجائزة إلى آياتي داشكار، وهي قائدة الشباب في "مؤسسة المرأة العالمية" و"مؤسسة كويندوم ميتافيرس"، في حوار مفتوح يستكشف موضوع الإبداع كقوة للخير والمساواة للنساء والفتيات بطريقة جديدة وجريئة.

(الوكالة الوطنية)