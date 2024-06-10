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لبنان

عبّود تابع مع حمية موضوع صيانة الطرق في طرابلس

Lebanon 24
10-06-2024 | 10:14
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زار النائب جميل عبود وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه، وذلك في إطار متابعة عبود مع المسؤولين لواقع الطرق في مدينة طرابلس وحاجتها الماسّة إلى الصيانة والتأهيل، وتم البحث خلال الاجتماع في الشؤون الانمائية المناطقية ولاسيما صيانة الطرقات في طرابلس .
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وأكّد حمية، وفق بيان لمكتب عبود، "ان وزارة الأشغال العامة والنقل كانت قد أعطت توجيهاتها إلى الفرق المعنية والمكلفة فيها لتقوم بالكشف تباعاً على الطرق الأساسية ومنها في طرابلس ليصار بعدها إلى إعداد ملفاتها وذلك وفق الاعتمادات المتوافرة" .
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