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لبنان

كم بلغ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري؟

Lebanon 24
11-06-2024 | 08:21
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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لديها لشهر أيار 2024.

وجاءت على الشكل التالي:
-عنف جسدي:66
-عنف جنسي:5
-عنف معنوي:8
-عنف اقتصادي:0
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-غير ذلك:0

 
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