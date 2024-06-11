كم بلغ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري؟

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لديها لشهر أيار 2024.وجاءت على الشكل التالي:-عنف جسدي:66-عنف جنسي:5-عنف معنوي:8-عنف اقتصادي:0-غير ذلك:0