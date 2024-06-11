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لبنان
الجيش يكشف حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر أيار المنصرم
Lebanon 24
11-06-2024
|
09:10
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:"نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار 2024، أُوقف 544 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 38 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و13 رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية بطريقة غير شرعية.
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سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
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