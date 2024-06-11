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لبنان

يعقوبيان: الحوار ليس هو الحجة فهم ينتظرون الخارج

Lebanon 24
11-06-2024 | 09:12
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أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أنه "اجتمعنا مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"، وكررنا موقفنا، اننا قمنا بمبادرة وطلبنا من الجميع ان ننتج رئيسا صنع في لبنان، وكررنا هذا الكلام واستمعنا الى هذه المبادرة التي تقوم على تذليل العقبات.
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أضافت :" الحوار ليس هو الحجة، لانهم في انتظار تسوية ما وانتهاء الحرب في غزة، ينتظرون شيئا في الخارج". 
 
وتابعت :"مرة جديدة نحن امام مرتزقة سياسية. كررنا اننا مستعدون الآن، تسهيلا للوصول الى انتخاب رئيس. واسوأ شيء هو الفراغ ومازلنا ننتظر مسعاهم اذا كان سيثمر والامور اصبحت في الخارج بشكل كامل وهي خارج الارادة اللبنانية".
 
بدوره، قال النائب بلال عبد الله:"أعتقد، ان هناك بعض المقاربات التي حكيناها بخصوص الحوار او التشاور. وهناك حرص مشترك بين "اللقاء الديموقراطي" ونواب التغيير، على انتخاب رئيس في أقصى سرعة والاستفادة من الضغوط الدولية اذا وجدت. ودرسنا بعض الآليات لجهة تخفيض السقوف. والكلام كان مفيدا ويؤسس لمستقبل مع الكتل الوسطية ونحن في حاجة الى تضافر كل الجهود".
 
وكان قد عقد نواب "اللقاء الديموقراطي" برئاسة رئيس "اللقاء" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، لقاء بعد ظهر اليوم في مجلس النواب مع نواب التغيير: ملحم خلف، فراس حمدان، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين وابراهيم منيمنة.
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