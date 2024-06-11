سلام استقبل السفير البرازيلي.. هذا ما بحثاه

استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، سفير البرازيل لدى لبنان، السيد تارسيزيو كوستا.



وتم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل خصوصا على صعيد التعاون الإقتصادي والتجاري.

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