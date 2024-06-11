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لبنان

في هذه البلدة.. قرار بردع اصحاب الدراجات النارية المخالفين

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:03
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طالب رئيس بلدية دير انطار قاسم حجيج في بيان، "بعد تزايد الشكاوى من اهالي البلدة بحق أصحاب الدراجات النارية وسلوكهم وتصرفاتهم الغير أخلاقية على الطرقات وفي الساحة العامة وما يترافق معها من أصوات صاخبة ومقلقة ليلًا ونهارًا، بمصادرة الدراجة النارية غير المسجلة والتي لا يوجد فيها اوراق رسمية، وبتسطير محاضر ضبط بحق كل مخالف لقوانين السلامة العامة من تهديد سلامة وأمن وتسبب إزعاج واقلاق راحة وغيره بغض النظر عما اذا ما كانت الدراجة قانونية ام لا، وبالتشدد بموضوع المخالفين من خارج البلدة الذين يترددون على بلدتنا بدراجاتهم ويسببون المشاكل من امن وازعاج وإقلاق راحة ومصادرة دراجاتهم عند المخالفة وتحويل محاضر الضبط حسب الإجراءات القانونية وحسب سيرها الطبيعي الى المحكمة المختصة اذا لزم الأمر".
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وختم: "نطلب منكم القيام بواجباتكم كشرطة بلدية، للحدّ من هذه الظاهرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين من أصحاب الدراجات النارية وتصرفاتهم غير المقبولة. ان البلدية لن ولم تتهاون مع اي مخالفة مهما كانت".

 
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