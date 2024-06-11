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لبنان

5 نواب طرابلسيين نوهوا بالاجهزة الامنية: خطة أمنية طارئة عشية الاعياد

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:11
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أصدر نواب طرابلس طه ناجي، كريم كبارة، حيدر ناصر، جميل عبود وفيصل كرامي بيانًا، توجهوا في مستهله بالشكر إلى "الأجهزة الأمنية ولاسيما قيادة الجيش وقيادة قوة الأمن الداخلي على التجاوب السريع مع المطلب الذي يهم كل أبناء وسكان طرابلس، والمتمثل بضرورة ايجاد المناخات الامنية المناسبة قبيل عيد الاضحى المبارك، وقد علمنا بأن المعنيين سوف يطبقون خطة أمنية طارئة عشية الاعياد". 

وتوجهوا أيضا بالشكر إلى "إدارة الجمارك في مرفأ طرابلس أيضا لتعيينها عددا من الكشافين الضروريين المزودين بالأجهزة التقنية الالكترونية اللازمة لضبط ما يدخل إلى المرفأ وما يخرج منه منعا لاي اتهامات تطال مرفأ طرابلس".
 
وأكد النواب  لكل الطرابلسيين "أن هموهم الطرابلسية الصغيرة والكبيرة كلها ستكون موضع متابعة واهتمام لدينا وان ما تشهده المنطقة من متغيرات كبرى وما يشهده الوطن من اخطار فضلا عن الموضوع الاساسي المتعلق بإنتخاب رئيس الجمهورية كلها أمور لا يجب أن تمنعنا من متابعة شؤوننا الداخلية والمتعلقة بأمن الناس وراحتهم وسلامتهم، وهي مناسبة أيضا لكي نتمنى للجميع عيد اضحى مبارك عسى ان يعيده رب العالمين على الجميع بالامن والامان والاستقرار".

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