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لبنان

شيخ العقل: لوقف العدوان الهمجي المستمر على الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:41
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دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في بيان، "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وشجب "مستوى الإجرام الذي بلغه في قتل نحو 276 فلسطينيا وإصابة أكثر من 750 آخرين، جلّهم من النساء والأطفال ومن المدنيين الآمنين من سكان المخيم واللاجئين إليه، والإمعان الإسرائيلي في الاستهداف الممنهج للفلسطينيين وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية دون أي رادع لانتهاكه الصارخ للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب".
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ودعا "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية الى تحمّل مسؤولياتهم، من أجل وقف العدوان الهمجي المستمر على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ لإجرامه ولجم إرهابه، والدول العربية الى التحرك وممارسة الضغوط والارتقاء بمسؤولياتهم التاريخية بهذا الخصوص".
 
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