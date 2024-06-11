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لبنان
كيف علّق القصيفي على قرار "نداء الوطن" بوقف العمل فيها يوم الجمعة المقبل؟
Lebanon 24
11-06-2024
|
10:51
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أعرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي عن أسفه لقرار إدارة جريدة " نداء الوطن" بوقف العمل فيها يوم الجمعة المقبل في 14 الجاري بموجب مذكرة إدارية صدرت اليوم بهذا الصدد.
واضاف القصيفي: "وعلى الرغم من أن إدارة الجريدة دعت الزميلات والزملاء والموظفين العاملين فيها الحضور لتسديد الرواتب والتعويضات، فإننا نتمنى أن تتناسب هذه التعويضات مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها هؤلاء ،خصوصا بعد تدني سعر صرف العملة اللبنانية وتآكل القيمة الفعلية للرواتب، وأن مقارنة موضوعية بين ما كانت عليه الرواتب لدى انطلاقة الجريدة وواقعها اليوم، يدفعنا إلى المطالبة برفع قيمة التعويضات، واعتبار وقف العمل بمثابة صرف كيفي تضاف قيمته إلى التعويض. فالاجراء المتخذ كان موجعا جدا للزميلات والزملاء والعاملين، خصوصا انه اتخذ في أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، وأن اي تعويض لا يساعد المصروفين على الثبات والعيش بكرامة حتى تدبر عمل جديد،لا قيمة له ولا يستحق أن يسمى تعويضا".
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وختم نقيب المحررين:"إن النقابة تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في " نداء الوطن" وحريصة على نيلهم حقوقهم كاملة وستواكب مرحلة ما بعد إقفال الجريدة معهم ومع إدارتها التي نتمنى عليها أن تتعامل مع هذا الملف بانصاف يتلاءم مع التضحيات التي بذلوها طوال فترة عملهم في الجريدة".
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