القت شرطة بلدية طرابلس القبض على احد مروجي حبوب المخدرات واحد زبائنه، بالجرم المشهود، اثناء القيام بدورية عادية في محيط الحديقة العامة "المنشية" والتل.



كما أوقفت شخصاً ثالثاً داخل المنشية وهو بحالة سكر ويتحرش بالسيدات والمارة.

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وكانت دورية اخرى من الشرطة البلدية، القت القبض في وقت سابق على خمسة أشخاص لبنانيين وسوريين وهم بحالة سُكر ظاهر ومزعج للمارة والسكان في شارع الجميزات طرابلس.



وتم اقتياد جميع الموقوفين الى مركز الشرطة في القصر البلدي، ومن ثم، تم تسليمهم الى فصيلة درك التل في قوى الأمن الداخلي، مع المضبوطات، بتوجيه من القضاء المختص.