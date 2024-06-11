خبر يهمّ المواطنين... إليكم ما أعلنته المديرية العامة للشؤون العقارية

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- امانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 12- 13 و14 حزيران 2024 كافة المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة، و تسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة وجميع السندات الجاهزة، وتسليم الافادات العقارية واستلام طلبات اظهار الحدود.

- امانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهاري الخميس والجمعة في 13 و14 حزيران كافة المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة وتسليم الافادات العقارية وتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة.

- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يستقبل نهار الاربعاء الواقع في 12 حزيران 2024 المعاملات الجديدة.

- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يستقبل نهار الجمعة الواقع في 14حزيران 2024 كافة المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم امانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية. تُعلن المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في بعبدا- الشوف-عاليه - كسروان وجبيل ستقوم نهار الجمعة الواقع في 14 حزيران 2024 وامانة السجل العقاري في المتن نهار الخميس الواقع في 13 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا بتسليم الدفعة الحادية عشرة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية عشرة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود، إضافة الى أن:- امانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 12- 13 و14 حزيران 2024 كافة المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة، و تسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة وجميع السندات الجاهزة، وتسليم الافادات العقارية واستلام طلبات اظهار الحدود.- امانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهاري الخميس والجمعة في 13 و14 حزيران كافة المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة وتسليم الافادات العقارية وتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة.- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يستقبل نهار الاربعاء الواقع في 12 حزيران 2024 المعاملات الجديدة.- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يستقبل نهار الجمعة الواقع في 14حزيران 2024 كافة المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم امانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية.

- رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الاولى و رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الثانية سوف يستقبل نهار الخميس الواقع في 13 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) كافة المراجعات فيما خص المعاملات المقدمة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 13 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) طلبات الافادات العقارية وسوف يتم تسليمها الاسبوع الذي يلي وسوف تستقبل كافة المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ...

وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.



كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)

محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.