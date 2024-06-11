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لبنان

كرامي بحث في المستجدات مع "هيئة تنسيق الاحزاب الوطنية

Lebanon 24
11-06-2024 | 11:43
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استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت "هيئة تنسيق الاحزاب الوطنية" التي تضم الوزير السابق محمود قماطي، شاكر البرجاوي، احمد مرعي، علي غريب، علي ضاهر، مهدي مصطفى، رمزي دسوم، علي عبد الله ومحمد المهتار، في حضور مستشاري كرامي عثمان مجذوب وعلاء جليلاتي.
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خلال اللقاء، جرى البحث في آخر المستجدات المحلية وفي المنطقة، وخصوصا لجهة الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان.
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