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لبنان

بيان عاجل من "النافعة" في الدكوانة.. هذا مضمونه

Lebanon 24
11-06-2024 | 12:00
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طلبت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، من "أصحاب المواعيد الواقعة في 18 الحالي الحضور إلى المصلحة في الدكوانة الأربعاء في 19 الحالي بغية تنفيذ معاملاتهم، وذلك تنفيذا للمذكرة رقم 2024/19 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقاضية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الإثنين والثلثاء في 17 و18 الحالي".
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