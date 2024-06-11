بيان عاجل من "النافعة" في الدكوانة.. هذا مضمونه

طلبت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، من "أصحاب المواعيد الواقعة في 18 الحالي الحضور إلى المصلحة في الدكوانة الأربعاء في 19 الحالي بغية تنفيذ معاملاتهم، وذلك تنفيذا للمذكرة رقم 2024/19 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقاضية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الإثنين والثلثاء في 17 و18 الحالي".

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