Advertisement

لبنان

الجيش داهم منازل متورطين في إشكال.. وأوقف شخصاً في بلدة الشواغير

Lebanon 24
11-06-2024 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1210596-638537307672470596.jpg
Doc-P-1210596-638537307672470596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر إشكال وقع في بلدة الشواغير - الهرمل وتخلله إطلاق نار، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطن (ع.ص.) وضبطت أسلحة حربية وقذائف "أر بي جي" وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
Advertisement
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:59 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:12 | 2024-06-11
15:00 | 2024-06-11
14:48 | 2024-06-11
14:47 | 2024-06-11
14:21 | 2024-06-11
14:19 | 2024-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24