الجيش داهم منازل متورطين في إشكال.. وأوقف شخصاً في بلدة الشواغير

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:على أثر إشكال وقع في بلدة الشواغير - الهرمل وتخلله إطلاق نار، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطن (ع.ص.) وضبطت أسلحة حربية وقذائف "أر بي جي" وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.