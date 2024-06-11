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لبنان

غارات إسرائيليّة وسقوط جرحى... هكذا يبدو الوضع الآن في الجنوب

Lebanon 24
11-06-2024 | 12:31
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أغارت طائرات مسيّرة إسرائيليّة على إحدى التلال في بلدة كفرا، وعلى تلة القصير في دير عامص.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب 3 أشخاص، ونُقِلوا إلى المستشفى.
 
 
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