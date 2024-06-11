غارات إسرائيليّة وسقوط جرحى... هكذا يبدو الوضع الآن في الجنوب

أغارت طائرات مسيّرة إسرائيليّة على إحدى التلال في بلدة كفرا، وعلى تلة القصير في دير عامص.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب 3 أشخاص، ونُقِلوا إلى المستشفى.