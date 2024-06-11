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لبنان

بوشكيان: لمست تفهماً أوروبياً لدعم الصناعة اللبنانية

Lebanon 24
11-06-2024 | 14:48
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إعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج ، مساء اليوم، أن "لبنان قوي بنضال أبنائه وصمودهم في وجه العواصف العاتية والاعتداءات اليومية على جنوبه الغالي وبقاعه المعطاء".
 
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وقال بوشكيان، خلال افتتاح معرض Beirut Lifestyle Avenue المخصص للمجوهرات والفنون والمفروشات القديمة، في فندق "فينيسيا"، إننا "في وزارة الصناعة ندعم الأفكار الابداعية، ونشجع المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ونعمل مع القطاع الخاص عبر أجهزة الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومعهد البحوث الصناعية على تطوير المنتج وتحديثه وحمايته وفتح الأسواق التصديرية أمامه".

أضاف: "عدت قبل يومين من زيارة رسمية لبلجيكا وهولندا، حيث لمست تفهما أوروبيا واضحا وأكيدا لمساعدة القطاع الصناعي اللبناني، بعدما أكدت للمسؤولين الذين التقيتهم أن أبرز الصناعات اللبنانية تلتزم المعايير الأوروبية، ممّا يزيل من أمامها العراقيل التي تعترض انسيابها الى أسواق دول الاتّحاد".
 
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