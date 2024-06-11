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لبنان

أحمد رستم أمام وفد من الدريب: جاهزون لأي طرح يقترحه أهالي المنطقة لرفع الحرمان عنها

Lebanon 24
11-06-2024 | 16:09
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زار رئيس بلدية الكواشرة، على رأس وفد من أهالي الدريب، النائب أحمد رستم في منزله في بلدة عين الزيت.

وشكر الوفد لرستم جهوده وسعيه إلى إنصاف منطقة الدريب خاصة، وعكار عامة، إنمائياً، اضافة إلى تطوير بعض القوانين الضرورية كتصنيف طرقات عكار وغيرها من القوانين، على رغم كل الصعوبات والظروف التي تعرقل عمل المؤسسات الرسمية والدستورية. 
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وقد أبدى رستم استعداده الدائم للمساعدة، وقال إنه "على أهُبة الاستعداد لمساندة أهله في الدريب" وأنه "جاهز لأي طرح او اقتراح يقترحه أهالي المنطقة من شأنه رفع الحرمان عنها أو تطوير أي مشروع انمائي في عكار".
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