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لبنان

بالجرم المشهود... توقيف شبان داخل حدائق عامّة وهذا ما كانوا يفعلونه

Lebanon 24
11-06-2024 | 16:26
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قامت قوة كبيرة من قوى الامن الداخلي بحملة توقيفات طالت تجار المخدارت في منطقة أبي سمراء في طرابلس.
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، عن توقيف عدد من الشبان بالجرم المشهود داخل الحدائق العامة والأحياء الضيقة، وهم يتعاطون المخدرات.
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