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لبنان

متعاقدو "اللبنانية" يدعون إلى المقاطعة العامة لأيِّ عملٍ أكاديميٍّ

Lebanon 24
11-06-2024 | 16:53
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دعا الأساتذة المتعاقدون بالساعةِ في الجامعةِ اللبنانيةِ، في بيان مساء اليوم، إلى مقاطعة عامة وشاملةٍ لأيِّ عملٍ أكاديميٍّ من قِبَلِهم، إذ "لم يتم إقرارُ ملفِّ التفرغِ ولم تُدفع الإنتاجيةُ التي وُعدَ بها الأساتذةُ المتعاقدونَ".
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وقال البيان: "لا مراقبةَ، ولا حضورَ للكليةِ، ولا تسليمَ علاماتٍ، ولا لجانَ، ولا مناقشاتٍ".

وتابع البيان: "وعليه، يوصمُ بقلةِ الأمانةِ والمشاركةِ في سلبِ المتعاقدِ حقوقَهُ، كلُّ مديرٍ يهددُ ويتوعدُ. وهو سيُسألُ عن حقوقِ المتعاقدِ ومستحقاتِه قبل العميدِ والرئيسِ والوزيرِ. كما وأن الأستاذَ المتعاقدَ الذي يتخلّفُ عن المقاطعةِ، والذي سيرتكبُ جرمَ خيانةٍ في حقِّ المتعاقدين، عبرَ المشاركةِ في أيٍّ من الأنشطةِ الأكاديميةِ فإنهُ سيُرفضُ من المجموعاتِ، وسيتمُّ الإعلانُ عنه بصفةِ جبانٍ ومتخاذلٍ".
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