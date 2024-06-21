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لبنان

"الخارجية" تُرحب بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين

Lebanon 24
21-06-2024 | 10:39
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
 
تُرحب وزارة الخارجية اللبنانية بإعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين، وتثمن عالياً هذا الموقف الذي يعكس التزام أرمينيا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
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