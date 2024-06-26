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لبنان

مساء اليوم.. ماذا سيشهد محيط السفارة الأميركيّة في عوكر؟

Lebanon 24
26-06-2024 | 07:26
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال الولايات المتحدة الأميركيّة، سيُقام حفل في مبنى السّفارة الأميركيّة- عوكر اعتبارًا من السّاعة 18،00 ولغاية السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم.
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لذلك، سيتمّ تحويل السير من أمام أفران "وودن بكري – عوكر"، نزولاً باتجاه ضبية اعتبارًا من الساعة 16.00 وحتى الانتهاء، ويبقى السير مفتوحًا صعودًا من ساحة عوكر باتجاه افران " وودن بكري".

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الامن الداخلي ارشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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