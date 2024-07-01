لمحبّي السياحة... أماكن رائعة في الشوف تنبغي زيارتها

ما إن تدخل منطقة الشوف حتى يغمرك هذا الشعور الجميل بأنك في قلب بلدات لبنانية عريقة تذكّرك بأجواء القرية الحقيقية. وعلى الرغم من حداثتها، فإنها استطاعت أن تحافظ على دفئها في مجال عمارتها الهندسية ومعالمها التاريخية. فاذا كنتم تحتاجون لقضاء يوم هادئ بعيداً عن ضجيج المدينة وزحمتها، الجواب سهل، الوجهة هي الشّوف.

Advertisement



محمية أرز الشوف

لا يمكن حصر الزيارة إلى الشوف بمنطقة أو اثنتين، فضيعها كلّها تستحقّ الزيارة. ولكن، لقضاء يوم بين الطبيعة والتاريخ والأرض والقصص توجّهوا إلى محمية أرز الشوف، التي أعلنتها "اليونسكو"، "محمية محيط حيوي"، تغطّي مساحة قدرها 50000 هكتار، أي ما يعادل حوالَي 5 في المئة من إجمالي مساحة لبنان، ما يجعلها واحدة من أكبر المناطق الجبليّة المحميّة في الشرق الأوسط.

تُعدّ المحمية وجهة شهيرة للرحلات والمشي لمسافات طويلة، مع مسارات تُناسب كل مستويات اللياقة البدنية. ومن قمم الجبال الوعرة، يتمتّع الزائرون بإطلالة بانوراميّة على الرّيف، شرقاً إلى وادي البقاع وبحيرة القرعون، وغرباً باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

أُنشئت في المحميّة شبكة من خدمات السياحة البيئيّة لضمان استدامة حقيقيّة، حيث خُصِّصت بيوت ضيافة لتوفير إقامة (منامة وفطور) للزائر، إلى جانب مائدة الضيافة المتمثّلة بالمنازل الخاصّة المحيطة، والتي تقدّم الغداء والعشاء المحضَّر من إنتاج المزارعين والمنتجين المحلّيين. أمّا عن أنشطة السياحة البيئية التي تقدّمها المحمية فهي: إعادة التشجير، الـhiking، ركوب الخيل، التخييم، ركوب الدراجات الهوائيّة على طول الطرق أو الممرات المحدّدة، ومساعدة المنتجين المحليين في الأنشطة اليومية مثل قطف الزيتون والخضراوات والفاكهة والعسل ومرافقة الرعاة أثناء رعيهم للمواشي وحلبهم الأبقار، وزيارة الحرفيين المحليين في ورش عملهم.

صحيح أنّ للمحمية أهميّة بيئيّة وطبيعيّة كبرى، إلّا أنّه لا يمكن ذكر الشوف مع تاريخه الغنيّ وجباله الخضراء ومعالمه المميّزة، من دون التطرّق إلى أبرز الأماكن الأثرية التي ينبغي لكلّ زائر المرور بها.

قصر بيت الدين



من على تلال بلدة بيت الدين التي تعلو دير القمر في قضاء الشوف وعلى ضفاف نهر الدامور يطل قصر بيت الدين، أحد ابرز المعالم الاثرية اللبنانية، الذي شيّده الامير بشير الشهابي الثاني الذي حكم إمارة "جبل لبنان" نحو نصف قرن. ويمتاز هذا القصر بمستوى هندسي عالٍ يتلاقى فيه الابتكار المعماري بالمواد الفاخرة. وقد شكل القصر النموذج الامثل للهندسة المعمارية اللبنانية الخاصة بالقرن التاسع عشر. واستغرقت عملية بنائه 30 عاماً.

يذكر ان معظم جدران القصر تتضمن نقوشاً عربية.

قصر المير أمين في بيت الدين

بُني من قِبل الابن الأصغر للأمير بشير، وتم تحويله مؤخّراً إلى فندق (5 نجوم) ومطعم.

قلعة موسى الشهيرة

استغرق بناؤها 60 عاماً من قِبل موسى المعماري، وهو رجل كان يحلم في طفولته ببناء قلعته الخاصّة.

التجوال في شوارع دير القمر

بلدة دير القمر واحدة من أروع القرى في لبنان، وتشتهر بمنازلها التقليدية، وبأزقّتها الضيّقة ومعالمها التاريخية. وفي هذه المنطقة، تقع بعض المعالم السياحيّة الشهيرة أيضاً، كقصر فخر الدين، وقصر يونس.

نهر بعقلين

زيارة نهر بعقلين حيث البحيرات والشلالات الزرقاء الخلابة، للاستمتاع بوجبة لذيذة بجوار الشلالات.

قرية المختارة

ينبغي زيارة قرية المختارة الشهيرة بتاريخها وهندستها المعمارية وطبيعتها، والتجوال بين منازلها الحجرية وطواحين المياه والجسور القديمة، بالإضافة إلى إمكانية التوجّه إلى شلالات النبي مرشد في المختارة، للتمتّع بمنظر رائع مع تناول الغداء.

قلعة نيحا

التمتع بالمنظر الخلاب من قلعة نيحا، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 2800 عام. هي معروفة أيضًا باسم مغارة طيرون، وهي منحوتة في الصخر، وتطلّ على بعض المناظر الخلابة المطلّة على مرج بسري.

قرية الجاهلية

تسلّق مسار درب النهر في قرية الجاهلية، الذي يُعدّ من أجمل المسارات في لبنان، حيث تكون النزهة محاطة بالشلالات والبحيرات الطبيعية والجسور القديمة والمساحات الخضراء في كلّ مكان.

بحيرة سرجبال

التنزّه إلى بحيرة سرجبال الرائعة وشلالاتها الجاذبة لهواة الـhiking.

فبعد الجولة على هذه الاماكن العريقة، يمكننا القول "اقصدوا الشوف وشوفوا الجمال".