باسيل يخاطب والدته: جبران بيبقى متل ما ربيتيه

نشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "انستغرام"، صورة لوالدته وهي تتأمل بمجموعة من الصور المعلقة على حائط.

وقال باسيل في تعليقه على صورة والدته: "أمي، لمّا بتطّلعي خلفِك بتشوفي العيلة يلّي ربّيتيها ع ايديكِ.‏ ولمّا بتطلّعي قدّامك بتطمّني على ولادِك واحفادِك يلّي حضنتيهن بقلبك.أمي، ‏ما بعرف شو بيحملّنا بكرا من آلام وآمال، ولكن جبران بيبقى متل ما ربّيتيه، وكوني أكيدة انو مستقبلو، متل ماضيه، ما رح يحمل الاّ يلّي بتفتخري انتِ فيه".