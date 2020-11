باسيل يخاطب والدته: جبران بيبقى متل ما ربيتيه

‏أمي، لمّا بتطّلعي خلفِك بتشوفي العيلة يلّي ربّيتيها ع ايديكِ.‏ ولمّا بتطلّعي قدّامك بتطمّني على ولادِك واحفادِك يلّي حضنتيهن بقلبك. أمي، ‏ما بعرف شو بيحملّنا بكرا من آلام وآمال، ولكن جبران بيبقى متل ما ربّيتيه، وكوني أكيدة انو مستقبلو، متل ماضيه، ما رح يحمل الاّ يلّي بتفتخري انتِ فيه.

