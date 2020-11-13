باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!

كشفت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، اللبنانية ميا خليفة، أنّ رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، قام بحظرها على تطبيق "إنستغرام".

ونشرت ميا خليفة "ستوري"، في حسابها على "انستغرام"، تقول فيه إن باسيل حظرها، ولا سيما أنّ تغريدات ميا في الأيام الأخيرة، عبر حسابها في "تويتر"، تضمنت تعليقات لها حول تعرض باسيل لعقوبات أميركية.



ويوم الجمعة الماضي، أدرجت واشنطن باسيل على قائمة العقوبات، واتهمته بالفساد. وقالت إن لديه علاقة وثيقة مع "حزب الله".



وفي اليوم نفسه، كتبت ميا خليفة تغريدة ساخرة، حيث قالت "صباح الخير للجميع ما عدا المُعاقب حديثاً جبران باسيل". ويوم الجمعة الماضي، أدرجت واشنطن باسيل على قائمة العقوبات، واتهمته بالفساد. وقالت إن لديه علاقة وثيقة مع "حزب الله".وفي اليوم نفسه، كتبت ميا خليفة تغريدة ساخرة، حيث قالت "صباح الخير للجميع ما عدا المُعاقب حديثاً جبران باسيل".