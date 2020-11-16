توقيف أكبر شبكات الدعارة والإتجار بالبشر في لبنان...إليكم تفاصيل!

بعد عملية رصد وتعقب من قبل مفرزة البحث والتدخل BRI (التابعة لوحدة الشرطة القضائية) والتي دامت أسبوعين لإحدى أكبر شبكات الدعارة والإتجار بالبشر، حيث تبين أن الرأس المدبر هو المدعو (م. ع) سوري الجنسية ولديه القاب عدة (صدام، الشبح، الشيخ صدام) ومعمم عنه بهويتين مختلفتين وبحقه ثماني اسبقيات بجرم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر، تم عند الساعة العاشرة من تاريخه، توقيف الاخير في منطقة عمشيت، وعلى اثره تمت مداهمة شقتين الأولى في منطقة كفرياسين طبرجا والثانية في منطقة البوار الموضوعتين تحت المراقبة، حيث تم توقيف ست فتيات يعملن لديه في مجال الدعارة وهن:-ل.و – 1987 غير لبنانية-ص.ش – 1987 غير لبنانية-م.غ – 1999 غير لبنانية-ف.ز – 1992 غير لبنانية-ص.ط – 1994 غير لبنانية-ر.أ