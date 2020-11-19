سامي الجميل نعى نجار: سأفتقد امثلتك وضحكتك

نعى رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" الكاتب والإعلامي رمزي نجار، قائلاً: "أكبر من الاستقلال، أصغر من لبنان، هكذا كنت تصف حزب الكتائب. آمنت بلبنان وببيروت "مدينتك العريقة... للمستقبل" حتى النفس الأخير. شكرا لابداعك صديقي، شكرا لانفتاحك وشكرا لنصائحك التي سأحفظها بأمانة. سأفتقد أمثلتك وضحكتك التي تملأ المكان. رمزي نجار الى اللقاء".