شدياق نعت نجار: الرجل المثقف ورمز الابداع اللبناني

غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "رمزي نجار الرجل المثقف، رمز للابداع اللبناني في عالم الاعلان والتسويق، سنفتقد حكمتك ووسعة ثقافتك يا صديقي، وسيفتقد الاعلام كما الاعلان العربي أحد صانعي أمجاده. أحر التعازي الى عائلتك وشقيقك المبدع مروان نجار والى عائلتنا الكبرى أسرة الاعلام والاعلان اللبنانية".